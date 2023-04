OM-ESTAC : Valentin Rongier n’est pas complètement satisfait

Quelques minutes après le coup de sifflet final et la victoire de l’Olympique de Marseille sur sa pelouse face à l’ESTAC (3-1), Valentin Rongier a donné ses impressions au micro du diffuseur de la rencontre. Contre toute attente, le capitaine de l’OM n’était pas complètement satisfait après cette belle victoire phocéenne. «On sait que le travail est encore long. Ca nous fait forcément du bien mais on reste un peu sur notre faim avec ce but encaissé dans les dernières minutes parce que c’est pas la même chose de gagner 3-0 ou 3-1. Dans l’ensemble on a retrouvé ce qui nous manquait depuis quelques matchs. C’est à dire de la folie et de la précision dans les 30 derniers mètres», a notamment confié le milieu olympien avant de poursuivre sur ses axes d’amélioration personnels comme frapper plus souvent au but.

«Je sais que je dois tenter plus souvent. En particulier ce soir parce que j’ai les situations. Il y a des matchs ou je reste vraiment derrière pour garder l’équilibre mais ce soir j’ai eu des opportunités. Le plus dur c’est de se les créer maintenant je vais continuer de travailler dans ce sens et plus prendre ma chance. La on était vraiment en bloc. On a récupéré des ballons qu’on a peut-être reperdu derrière mais qu’on a récupéré encore. Mettre des vagues, un peu les asphyxier c’est ce qu’on a mieux fait. Ce soir, on a fait une belle performance collective. Après quand tu prends un but à la dernière minute chez toi, je me considère comme un milieu défensif, c’est qu’on n’a pas fait le job correctement. Sur corner, c’est pas la première fois qu’on s’expose donc on n’a pas fait tout parfaitement et on va travailler dessus» a reconnu le capitaine de l’OM avant d’avoir un petit mot pour l’anniversaire d’Igor Tudor : «il nous a demandé simplement de pas gâcher sa journée (pour son anniversaire, ndlr) et je pense que c’est chose faite. On a pris les trois points ce soir, une belle victoire, j’espère qu’il est content».

