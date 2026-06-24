CdM 2026, Portugal : Cristiano Ronaldo se fait allumer par Ibrahimovic

Cristiano Ronaldo semble au top de sa forme, mais certains n’ont pas vraiment cette impression. Décevant contre la RD Congo (1-1), l’attaquant d’Al-Nassr avait dû faire face à une pluie de critiques. Hier soir, lors de la large victoire du Portugal face à l’Ouzbékistan dans le groupe K de la Coupe du monde 2026, l’attaquant portugais a inscrit un doublé (5-0). Au coup de sifflet final, le capitaine de la Seleção a d’ailleurs tenu à adresser un message en regardant directement la caméra. « I’m back », qui se traduit en français par "je suis de retour".

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Malgré cette performance de haut niveau, tout le monde n’a pas été convaincu. Présent sur le plateau de Fox en tant que consultant durant la compétition internationale, Zlatan Ibrahimovic, ex-international suédois, a clairement minimisé la performance du quintuple Ballon d’Or. « C’était un match fait pour marquer beaucoup de buts pour les Portugais. Quant à son message (lorsqu’il a dit "je suis de retour"), je croyais qu’il n’était jamais parti donc je ne sais pas pourquoi il dit ça », a lancé Ibrahimovic sur la chaîne télévisée.