LOSC : le départ de Jonathan David n’est plus aussi évident

Selon le journal L’Équipe, le départ de Jonathan David du LOSC en fin de saison ne serait plus aussi certain qu’auparavant. Le buteur canadien de 22 ans, engagé avec Lille jusqu’en juin 2025, pourrait finalement rester dans le Nord cet été. L’international canadien, qui jouera la prochaine Coupe du Monde avec son pays, est pourtant surveillé de près par plusieurs clubs anglais, dont Arsenal et Newcastle.

La suite après cette publicité

Le Lillois a inscrit un doublé contre Nice samedi (3-1) et a ainsi mis fin à une longue période de disette, lui qui n’avait plus marqué depuis début mars. Malgré une année compliquée pour son club, Jonathan David a disputé 47 matches avec les Dogues cette saison et inscrit 19 buts.