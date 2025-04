Le double jeu des stars brésiliennes du Real Madrid avec Carlo Ancelotti

Le temps des grosses décisions s’approche à Madrid. Dans l’attente de voir comment terminera la saison pour la bande de Kylian Mbappé, encore en course pour remporter la Liga, la Ligue des Champions ainsi que la Copa del Rey, la direction doit préparer l’avenir et plusieurs choix drastiques vont devoir être pris lors des premières semaines estivales. Concernant des départs, des arrivées, mais aussi le banc de touche…

L’avenir de Carlo Ancelotti est toujours aussi flou, et suscite toujours autant d’interrogations dans les médias espagnols. Tout dépendra aussi des résultats qui seront obtenus lors de ce sprint final de la saison, alors que son contrat expire en 2026. Mais surtout, même dans le cas où Florentino Pérez décide de confier le banc de touche de son prestigieux club à l’Italien une saison de plus, l’état-major madrilène doit faire attention à une menace à prendre très au sérieux : le Brésil.

Les Madrilènes veulent Ancelotti… au Brésil

Le pays sud-américain se cherche un sélectionneur et l’Italien est le grand favori de la CBF. Au Brésil, il se dit même que l’ancien du PSG est loin d’être insensible aux avances de la Canarinha. Et voilà que Relevo en dit un peu plus. Le média indique que les cadres de la sélection brésilienne comme Marquinhos, Danilo et Alisson sont pour une arrivée d’Ancelotti sur le banc de leur sélection.

Mais surtout, on apprend que le clan brésilien du Real Madrid souhaite aussi qu’il devienne sélectionneur. Vinicius Jr, Rodrygo, Eder Militao et Endrick seraient ainsi très heureux de le retrouver en sélection. Un double jeu qui surprend, forcément, mais ce soutien du vestiaire brésilien prêt à l’accueillir les bras ouverts pourrait aussi convaincre définitivement Ancelotti de prendre les commandes de la sélection. Affaire à suivre…