Argentine, PSG : Lionel Messi fêtera Noël à Rosario

C’est un soulagement pour Lionel Messi : après sa finale perdue en 2014, l’attaquant de 37 ans a enfin remporté sa première Coupe du Monde avec l’Argentine, et ce aux dépens de l’équipe de France (3-3, 4 t.a.b. à 2). Et si les autres Mondialistes du Paris Saint-Germain, comme Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, sont déjà de retour dans la capitale pour la reprise du championnat, la Pulga ne devrait pas retrouver les terrains d’entraînement avant Noël.

En effet, selon les dernières informations de la presse argentine, le septuple Ballon d’or devrait passer son week-end de Noël du côté de sa ville natale, à Rosario. Il serait également accompagné d’anciens coéquipiers de club, comme Luis Suarez, qui vient d’atterrir ce jeudi, et Andrés Iniesta pour le FC Barcelone, ou encore Sergio Agüero sous le maillot blanc et bleu ciel. Un déplacement qui devrait obliger son entraîneur Christophe Galtier de faire son onze de départ sans lui face à Strasbourg mercredi prochain.

