Dimitri Payet donne son avis tranché sur l'arrêt de la Ligue 1

Dimitri Payet (33 ans) sort d'une saison pleine avec l'OM, à tel point qu'on parlait de lui pour l'Euro 2020. Cette fin de saison l'a donc coupé dans son élan, mais le Réunionnais a tout de même fait savoir que c'était la décision la plus logique dans ce contexte de crise sanitaire.

« C'était la meilleure décision à prendre. J'adore le football mais la santé, c'est primordial. On voit tout ce qu'il se passe dans les hôpitaux. Reprendre le foot dans ces conditions, c'est difficile. Même si j'étais le premier à vouloir finir le championnat, ce n'était pas possible en terme de sécurité. J'ai une famille, j'ai trois enfants et je n'aurais pas voulu prendre le risque d'attraper ce virus », a lancé l'international tricolore dans un entretien accordé à Eurosport. C'est plutôt clair.