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PSG : Zaïre-Emery donne son plus beau souvenir avant l’Inter Milan en 2025

Par Valentin Feuillette
1 min.
PSG Arsenal
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Présent en zone mixte au Campus PSG après l’entraînement ouvert aux médias, Warren Zaïre-Emery est revenu sur la manière dont le groupe parisien aborde cette nouvelle préparation vers une finale de Ligue des Champions. Un an après la précédente campagne européenne, le milieu parisien a raconté un moment fort vécu collectivement la saison passée, lorsque les joueurs avaient pris le temps d’échanger ensemble avant le grand rendez-vous continental. Le joueur formé au club a expliqué que cette discussion collective avait marqué le vestiaire parisien, même si l’approche semble un peu différente cette saison avant la finale contre Arsenal. «Il y a un moment, on est venus ici à l’entraînement et un matin, au lieu d’aller s’entraîner, on s’est tous posés. On a tous discuté et on s’est tous dit des choses. Je pense que ça nous a tous fait du bien de parler, de dire ce qu’on pensait et de se rappeler qu’on avait fait une saison extraordinaire. Cette année, on ne l’a pas fait comme ça, mais je pense qu’on l’a fait dans le vestiaire et tout le monde sait dans quel sens on va et dans quelle direction on va aussi.»

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Relancé sur les souvenirs précis de cette discussion collective, Warren Zaïre-Emery a reconnu qu’il n’était pas le plus bavard du groupe, laissant surtout les cadres et le staff prendre la parole dans ces moments importants. «Moi, vous savez, je parle pas beaucoup. Ce sont les capitaines, le coach et l’adjoint du coach qui ont parlé. Après, je ne me rappelle plus exactement des mots, mais on s’est tous dit que ce qu’on avait fait était incroyable et qu’il restait plus que ce match-là pour bien faire les choses», a-t-il plaisanté.

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