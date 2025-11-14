Bayern Munich : Luis Diáz est aux anges

Bourreau du PSG lors du dernier choc européen, Luis Diáz réalise un début de saison impressionnant sous la tunique du Bayern Munich. Selon les dernières informations de la BBC, le Colombien est d’ailleurs extrêmement heureux d’avoir quitté Liverpool pour le Bayern Munich.

En Allemagne, il a le sentiment d’être considéré comme un joueur absolument clé et il justifie cette confiance par des statistiques fantastiques, précise le média britannique. Pour rappel, il a inscrit 12 buts et 7 passes décisives en 18 matches.