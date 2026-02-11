OM : la durée de contrat proposé à Habib Beye est connue

Nous vous le révélions ce matin, Habib Beye figure en très bonne place pour prendre la suite de Roberto De Zerbi pour le poste d’entraîneur de l’équipe de première de l’OM. Libre depuis 48 heures et son départ du Stade Rennais, l’ancien latéral aurait été contacté par la direction marseillaise il y a 8 jours déjà, selon Canal +.

Des discussions ont rapidement démarré sur la base d’un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2027. Il est encore trop tôt pour acter le fait que le Sénégalais sera le prochain coach olympien, même si son travail est apprécié par Medhi Benatia. Il doit encore régler des points administratifs du côté de Rennes.