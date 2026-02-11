Menu Rechercher
Commenter 136
Ligue 1

OM : la durée de contrat proposé à Habib Beye est connue

Par Maxime Barbaud
1 min.
Habib Beye avec le Stade Rennais @Maxppp

Nous vous le révélions ce matin, Habib Beye figure en très bonne place pour prendre la suite de Roberto De Zerbi pour le poste d’entraîneur de l’équipe de première de l’OM. Libre depuis 48 heures et son départ du Stade Rennais, l’ancien latéral aurait été contacté par la direction marseillaise il y a 8 jours déjà, selon Canal +.

La suite après cette publicité
Habib Beye est-il le bon coach pour succéder à De Zerbi sur le banc de l'OM ?
- Fin dans 1j
Génération de l'image en cours

Des discussions ont rapidement démarré sur la base d’un contrat d’un an et demi, soit jusqu’en juin 2027. Il est encore trop tôt pour acter le fait que le Sénégalais sera le prochain coach olympien, même si son travail est apprécié par Medhi Benatia. Il doit encore régler des points administratifs du côté de Rennes.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Habib Bèye

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Habib Bèye Habib Bèye
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier