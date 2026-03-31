Coupe du Monde 2026 : la RD Congo a rendez-vous avec l’histoire face à la Jamaïque !

Cinquante-deux ans. Cela fait plus d’un demi-siècle que la République démocratique du Congo attend de retrouver la scène mondiale. Une éternité pour la 48e nation au classement FIFA, qui a longtemps flirté avec l’exploit sans jamais parvenir à le concrétiser. Opposés à la Jamaïque ce mardi soir, à Zapopan (Mexique), en finale des play-offs intercontinentaux, les Léopards tenteront d’accrocher une deuxième qualification pour la Coupe du Monde dans leur histoire, et d’éviter de rouvrir des plaies qu’ils pensaient refermer : en 2018, les Léopards étaient passés tout près de la qualification après un scénario cruel face à la Tunisie, incapables de conserver leur avantage au match retour. Quatre ans plus tard, le rêve s’était encore brisé face au Maroc, malgré un résultat encourageant à l’aller. Deux échecs qui ont nourri de la frustration, mais aussi forgé le caractère de cette sélection.

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Un renouveau sous Desabre

Depuis l’arrivée de Sébastien Desabre en mars 2023, un nouveau cycle s’est installé. Initialement nommé pour reconstruire, le technicien français a rapidement dépassé les attentes. Non seulement il a ramené la RDC sur la scène continentale, mais il l’a conduite jusqu’en demi-finale de la CAN 2023, redonnant une certaine ambition à un groupe en perte de repères. Sur le plan des résultats, la progression est nette avec un bilan solide (27 victoires, 8 nuls et 11 défaites) et une équipe qui ambitionne de rivaliser avec les meilleures nations africaines.

Néanmoins, même dans cette dynamique positive, la qualification directe pour la Coupe du Monde a échappé de peu aux Congolais. Longtemps leaders de leur groupe de qualification devant le Sénégal, ils avaient même fait le plus dur en menant à Kinshasa (2-0) avant de s’effondrer dans les dernières minutes (2-3). Un coup dur qui aurait pu briser l’élan collectif. Mais avec de la résilience, les Léopards ont réussi à se débarrasser du Cameroun (0-1), puis du Nigeria (1-1, 3-4 t.a.b.) lors des barrages africains pour décrocher cette finale intercontinentale face aux Reggae Boyz.

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Une génération face à son destin

À l’approche de ce rendez-vous décisif, le groupe congolais semble habité par une mission. Malgré la déception de la CAN 2025, avec une élimination cruelle face à l’Algérie (1-0, a.p), les cadres affichent une importante détermination. De retour après plusieurs mois d’absence, Yoane Wissa incarne cet état d’esprit. « On a un poids sur les épaules, on peut faire quelque chose de grand. (…) On est pressés de donner le meilleur de nous-mêmes. » Une envie partagée par Cédric Bakambu : « on a un match à jouer qui sera difficile. Mais on sera prêts et on y arrivera avec nos armes… C’est une équipe physique, très rapide, très véloce. Mais on est armés pour cette confrontation. On va assister à un grand match. »

Face à une sélection jamaïcaine qui tentera aussi de disputer un 2e Mondial après 1998, le match s’annonce électrique. Mais la RDC semble avoir les armes pour répondre à ce défi. C’est ce qu’estime en tout cas Samuel Moutoussamy. « C’est le match le plus important de ma vie. Nous sommes prêts pour la guerre », a-t-il indiqué à l’issue de l’entraînement de veille de match. Même son de cloche pour le sélectionneur Sébastien Desabre : « c’est l’espoir de tout un peuple et de toute une génération de Congolais qui n’ont pas eu la chance de voir leur équipe dans un Mondial. Ça représente aussi le travail qu’on a initié depuis trois ans. On est face à la dernière marche, qui est souvent la plus difficile. Tout le monde est conscient qu’on le jouera pour l’ensemble du pays et tous ceux qui nous ont soutenus. » Plus qu’un simple match, ce RDC-Jamaïque est l’opportunité unique de marquer l’histoire du football congolais, qui attend depuis 52 ans de vibrer à nouveau au rythme d’une Coupe du Monde.