Maxwel Cornet affole la Premier League

L'été dernier Maxwel Cornet quittait l'Olympique Lyonnais pour s'engager avec Burnley contre un chèque de 15,5M€. Pour sa première saison en Premier League il s'est plutôt bien adapté puisqu'il a inscrit 9 buts en 26 rencontres de championnat. Cependant il n'a pu pas empêcher la relégation de Burnley lors de la dernière journée.

L'international ivoirien, qui disputait la CAN l'hiver dernier, ne se voit pas évoluer en Championship la saison prochaine et il aurait d'ailleurs des pistes en Premier League. En effet selon The Telegraph, West Ham et Everton étudieraient la piste de l'ancien lyonnais dont la clause en cas de relégation s'est activée. Elle s'élève à 21M€, de quoi récupérer un peu de bénéfices pour Burnley.