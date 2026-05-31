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Adi Hütter nommé entraîneur de Francfort

Par Jordan Pardon
1 min.
Adi Hutter @Maxppp

Sept mois après son départ de Monaco, Adi Hütter a retrouvé un poste. L’entraîneur autrichien de 56 ans vient d’être nommé à la tête de Francfort, qui s’est récemment séparé d’Albert Riera. Pour rappel, Hütter était déjà passé au club entre 2018 et 2021, avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach à l’époque.

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«Adi Hütter devient le nouveau entraîneur principal de l’Eintracht Francfort. L’Autrichien de 56 ans prendra ses fonctions d’entraîneur principal à l’Eintracht Francfort le 1er juillet 2026. Hütter a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029», indique Francfort dans son communiqué.

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