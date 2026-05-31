Adi Hütter nommé entraîneur de Francfort

Sept mois après son départ de Monaco, Adi Hütter a retrouvé un poste. L’entraîneur autrichien de 56 ans vient d’être nommé à la tête de Francfort, qui s’est récemment séparé d’Albert Riera. Pour rappel, Hütter était déjà passé au club entre 2018 et 2021, avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach à l’époque.

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Adi Hütter wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt 🦅



Der 56-jährige Österreicher übernimmt zum 1. Juli 2026 das Amt des Cheftrainers bei Eintracht Frankfurt. Hütter hat einen Vertrag bis 30. Juni 2029 unterschrieben.#SGE pic.twitter.com/bSFncMXWYx — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 31, 2026

«Adi Hütter devient le nouveau entraîneur principal de l’Eintracht Francfort. L’Autrichien de 56 ans prendra ses fonctions d’entraîneur principal à l’Eintracht Francfort le 1er juillet 2026. Hütter a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2029», indique Francfort dans son communiqué.