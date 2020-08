Coronavirus : Paul Scholes au cœur d'une polémique

Ancienne gloire de Manchester United avec qui il a évolué entre 1994 et 2011 mais aussi entre 2012 et 2013, Paul Scholes (45 ans) a raccroché ses crampons désormais. Il a réalisé un court passage sur le banc d'Oldham Athletic et se retrouve propriétaire de Salford un club de quatrième division anglaise évoluant dans sa ville natale. Autant dire que le parcours de l'ancien milieu de terrain qui a remporté la Ligue des Champions en 1999 et 2008 est impressionnant. Si tout se passe bien pour lui, il vient néanmoins de s'offrir une polémique qu'il aurait bien aimé éviter comme le rapporte The Sun.

Alors que le gouvernement britannique avait mis en place de nouvelles dispositions comme l'interdiction de se rassembler en comité dans un lieu clos pour continuer la lutte contre la pandémie de Coronavirus, Paul Scholes a organisé dans son manoir l'anniversaire de son fils. Ce dernier a ainsi fêté ses 21 ans. Des images de cette soirée où l'on voit les invités ne pas respecter la distanciation sociale. Député conservateur, Andrew Bridgen n'a pas manqué de cartonner l'attitude de l'ancien mancunien : «vous vous attendez à une attitude beaucoup plus responsable de la part d’un modèle qui a porté le maillot de l'Angleterre 66 fois.»