Neymar et Marquinhos nommés pour le Samba Gold

L’année 2022 s’achève doucement avec la reprise des championnats après la parenthèse qatarie. Et au Brésil, le temps des récompenses a sonné. Le média Sambafoot vient en effet de dévoiler la liste des 20 nommés pour le Samba Gold, titre récompensant le meilleur Brésilien évoluant à l’étranger. La période de vote sera du 3 au 31 janvier 2023.

« Le public et le groupe d’invités spéciaux de l’équipe de Sambafoot, créateur et organisateur du prix, pourront voter pour leurs joueurs préférés (un seul dans chaque catégorie) entre le 3 et le 31 janvier - les deux groupes de vote auront le même poids. Les noms ont été définis avec le collège électoral, une nouveauté introduite cette année, composé d’un groupe d’experts du football, qui ont été chargés de désigner les joueurs dans les trois catégories. À partir de ces nominations, l’équipe de Sambafoot a analysé les statistiques, le rôle, les réalisations et l’impact global des athlètes dans leurs clubs respectifs du début à la fin de l’année pour créer les listes officielles des nominés pour le prix », indique le média.

Les 20 nommés :