OL : le surprenant top 5 des joueurs qui vendent le plus de maillots

L’Olympique Lyonnais va passer ces fêtes de fin d’année au chaud près de sa cheminée. Cinquièmes de Ligue 1 (27 points) et leaders du classement en Ligue Europa, les Gones ont bien terminé 2025 puisqu’ils se sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe de France en venant à bout du FC Saint-Cyr Collonges. Les joueurs et le staff vont profiter à présent d’une trêve bien méritée pour recharger les batteries et passer du temps avec leurs familles et/ou leurs proches. Ce ne sera pas le cas pour tout le monde puisque Moussa Niakhaté et Clinton Mata participent à la Coupe d’Afrique des Nations, respectivement avec le Sénégal et l’Angola. C’est pour cette raison que Paulo Fonseca espère trouver au pied de son sapin un défenseur supplémentaire qui sera livré lors du mercato d’hiver.

Tolisso domine le classement des ventes de maillots

Un attaquant, lui, sera l’étoile en haut du sapin. À ce poste, Endrick (19 ans) sera l’heureux élu. Cela boostera forcément les ventes de maillots de l’OL. Ce n’est pas un secret, les attaquants sont souvent les joueurs dont les tuniques sont les plus demandées en boutiques. L’an dernier, Alexandre Lacazette (30 à 32%) et Georges Mikautadze (25 à 26%) dominaient très largement le classement des vendeurs de maillots au sein de l’écurie rhodanienne. Un an plus tard, les deux avant-centres sont partis. Ce qui a bouleversé la donne au classement établi à la mi-saison comme nous l’explique Franck Fernier, le responsable du merchandising à l’OL.

«Le classement a évolué. Malheureusement, on a eu pas mal de départs. On va retrouver Tolisso qui va truster la première place. Ce qui est assez logique parce qu’il est champion du monde et Lyonnais. Il est aussi au club depuis de nombreuses années, même s’il a fait un interlude au Bayern Munich. Il est le capitaine et il fait une saison juste incroyable. Donc c’est lui qui prend le leadership sur la vente de maillots. Cela représente environ 30% des maillots vendus. Ensuite, c’est assez équilibré. Il y a également pas mal de joueurs qui montent (…) En deuxième position, on retrouve Malick Fofana. Il y avait énormément d’incertitudes cet été sur le fait qu’il reste ou non au club. Donc ça a pu freiner un petit peu certaines ventes durant la période estivale. »

La surprise Georges Mikautadze

Troisième l’an dernier, le Belge grimpe donc sur la seconde marche du podium cette saison. En ce qui concerne la troisième place, il y a une sacrée surprise.« Pour la petite anecdote, on retrouve Georges Mikautadze en troisième position. Il est parti très tard durant le mercato au mois d’aout. La saison commence pour nous le 1er juillet. Donc sur les mois de juillet et d’août, on a vendu beaucoup de maillots de Georges. Il reste toujours, à date, parmi les meilleurs vendeurs de flocage même si depuis septembre, on ne vend plus ou très peu de flocages au nom de Mikautadze. Sur la saison ça va se lisser et il sortira du classement.» Ensuite, la recrue Tyler Morton s’installe en quatrième position. C’est le seul joueur arrivé cette saison qui intègre le classement et c’est une «belle surprise» pour le club.

Enfin, la cinquième position est occupée par Nicolas Tagliafico. «C’est assez logique. C’est un champion du monde et il a prolongé son contrat cet été. Je pense que les supporters sont très satisfaits qu’il soit resté malgré les sollicitations. Les gens sont assez sensibles à cet état d’esprit là. On le retrouve sur les meilleurs vendeurs de flocages», nous précise Franck Fernier avant d’ajouter : «on sent aussi une montée en puissance de jeunes joueurs comme Khalis Merah, qui fait quelques apparitions et qui est un joueur du cru. On sait qu’à Lyon, on est très sensibles à l’académie et aux jeunes joueurs issus de la formation. On a aussi Afonso Moreira, qui monte en puissance ces dernières semaines. Il gagne du temps de jeu et il est assez performant quand il entre sur le terrain. Ça reste un joueur offensif. On le sait ce sont les joueurs à vocation offensive qui sont plus facilement identifiés.»

Le mercato et les résultats vont encore tout chambouler

La deuxième partie de saison devrait donc chambouler ce classement. Les résultats du club impacteront également les ventes comme cela a été le cas au démarrage de ce nouvel exercice comme nous l’avoue Franck Fernier «Les résultats de l’équipe ont un impact et ça nous aide parce qu’on capitalise sur les affluences. Au plus l’équipe va performer, au plus on va avoir des joueurs dans lesquels les supporters vont se reconnaître. Les gens vont venir plus souvent au stade et plus nombreux. Du coup, forcément ça bénéficie aux divers services du club, dont le merchandising parce que ce sont plus de personnes qui vont venir en boutiques et qui vont consommer de manière plus large (…) Le début de saison est très bon au merchandising. On est, à date, sur des bases records sur le chiffre, qui était déjà sur une base record l’an dernier. C’est extrêmement positif.»

Il poursuit : «je pense qu’on surfe sur le très bon début de saison sportif et sur l’état d’esprit des joueurs, dans lequel les supporters se reconnaissent beaucoup. Il y a aussi des produits qui trouvent bien leur public. Depuis plusieurs années, il y a une vraie progression sur la qualité de nos produits, sur les histoires qu’on peut raconter autour des maillots. C’est tout un travail de plusieurs années qui porte ses fruits depuis quelques saisons et encore plus cette année. Les maillots restent les best-sellers. Surtout que cette année, on a eu l’occasion d’avoir un maillot spécial 75 ans du club, qui a très bien performé et qui a trouvé son public. Ensuite, on va retrouver les produits liés au training pour les joueurs, les gardiens et le staff. Avec adidas, on a trois collections training qui performent bien, notamment celle des joueurs.»

Des produits qui rencontrent un franc succès

Franck Fernier nous précise ensuite : «on a aussi beaucoup de produits lifestyle avec adidas, qui nous accompagne bien sur l’ensemble des collections à la fois sur la partie sportive et sur la partie lifestyle. On monte vraiment en puissance avec eux. Ce sont des produits qui fonctionnent très bien et sur lesquels le public a énormément d’appétence. Donc ça nous aide beaucoup à développer nos ventes sur ces aspects-là. En marque blanche, on développe nos propres produits en interne avec notre logo. On développe également des produits training et lifestyle. On arrive à avoir des offres très complémentaires avec adidas et qui trouvent également leur public. On est principalement sur du textile. C’est ce qui fonctionne le mieux.» Mais l’OL veut offrir une gamme de produits large et surtout pour tous les goûts, tous les âges et toutes les bourses, notamment en cette période de fêtes de fin d’année.

«Les fêtes de fin d’année sont, pour nous, un moment très fort. On travaille cette approche-là un an avant. Ça commence dès la mi-octobre avec le lancement du calendrier de l’avent. Ça fait plusieurs années qu’on le développe de à A à Z en interne, de la conception de la boît equi est fabriquée en local, au format, à l’ensemble des goodies qu’on va mettre à l’intérieur. Cette année, on a sorti un calendrier de l’avent en forme de stade, du Groupama Stadium. Il proposait des produits originaux et on a été sold out à la mi-novembre. Ça a été un succès fulgurant. La période des fêtes commence avec ce produit symbolique. À la mi-novembre, on se met en mode Noël et on arrive avec des produits classiques comme le pull de Noël, le bonnet associé, les chaussettes. Chaque année, on essaye de trouver de nouveaux produits pour renouveler notre offre. On a sorti un gnome associé à la collection. Ça fonctionne très bien.»

De la variété dans les rayons

Il continue : «on a la boule de Noël, les chaussettes aussi. Ce sont des cadeaux assez sympas à retrouver sous le sapin à Noël. On a sorti également un calendrier de l’après. On s’est dit que ça pouvait être une bonne idée pour apporter quelque chose de nouveau et on l’a décliné en format de maillot de l’OL. On a décliné ce coffret en deux versions. L’une pour les enfants et l’autre pour les adultes. C’est un cadeau assez facile. Quand on entre dans la boutique et qu’on a pas forcément d’affinité avec le produit ou qu’on ne sait pas quoi offrir, c’est un cadeau clé en main et on est sûr de contenter la personne avec ce coffret où on va retrouver 6 produits. On voit que ça marche plutôt bien et c’est positif. Comme le calendrier de l’avent, c’est un produit qui est entièrement développé en interne».

En effet, l’OL joue la carte du local et collabore avec certaines entreprises et associations de la région. Une belle marque de solidarité en ces périodes de fêtes de fin d’années. «On va travailler avec un cartonnier dans la région. Il faut qu’on développe l’ensemble des goodies qu’on va mettre à l’intérieur et après on a travaillé avec un esat, qui va gérer à la fois le montage des boîtes et le remplissage. C’est un travail qui est assez fastidieux et qui nous demande énormément d’énergie et de temps. Mais quand on voit les résultats et les réactions des personnes, c’est assez satisfaisant». Pour les retardataires, il est encore temps de faire un crochet par l’une des boutiques du club ou bien de commander sur le site officiel pour trouver son bonheur et passer un joyeux Noël.