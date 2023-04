PSG : Jérome Rothen se réjouit du départ de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Jérôme Rothen est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Habitué des coups de gueule, l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain s’attaque souvent à son ancienne équipe en raison de ses résultats décevants année après année mais aussi de son actualité toujours aussi clivante. C’est notamment le cas de Lionel Messi ces derniers temps. Alors que l’Argentin devait continuer son aventure dans la capitale française avant la Coupe du Monde au Qatar, la Pulga n’a finalement toujours pas signé de prolongation avec le club parisien et son avenir pourrait donc s’écrire loin de Paris. Un retour du côté de Barcelone est même de plus en plus à l’ordre du jour à en croire les toutes dernières rumeurs de la presse spécialisée. Cette nouvelle a sûrement dû décevoir de nombreux observateurs du PSG mais aussi de notre Ligue 1. Mais pas Jérôme Rothen. Le consultant s’est même réjoui d’une telle hypothèse sur RMC.

Interrogé sur cette rumeur et sur le fait qu’elle soit bénéfique pour toutes les parties, ce dernier n’a pas caché son opinion. «Bien sûr (c’est une bonne nouvelle pour tout le monde, ndlr). Il ne faut surtout pas de retournement de situation. Bon vent, bon vent Leo! Voilà! Tu n’auras pas représenté comme il fallait le maillot du Paris Saint-Germain. Mais après tu resteras dans l’histoire du football dans tous les cas. Je lui souhaite, j’ai cru lire cela, que Barcelone avait envie de le récupérer. Je lui souhaite de finir là-bas. De toute façon, il est amoureux de cette ville, il est amoureux de ce club. Il ne s’en est jamais caché et dès qu’il a deux jours de repos il se barre à Barcelone…au moins il sera sur place et puis il fera des efforts. Après financièrement il n’aura pas le contrat de sa vie parce que c’est sûr qu’il faudra faire des concessions. Je pense que quand tu arrives au niveau de Lionel Messi, ces concessions tu es capable de les faire au niveau financier» s’est notamment enflammé Jérôme Rothen.

