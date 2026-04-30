Rayo Vallecano - Strasbourg : les compositions officielles

Grand rendez-vous européen pour Strasbourg ! Les Alsaciens se déplacent en Espagne pour affronter le Rayo Vallecano en demi-finale aller de l’Europa Conference League. Cette rencontre est sans aucun doute la plus importante de la saison pour le Racing, les Strasbourgeois sont en forme et restent sur un succès en Ligue 1. En face, les Espagnols n’ont qu’un seul objectif : prendre l’avantage ce soir avant le match retour. Cette affiche est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

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Du côté des compositions d’équipes, Gary O’Neil opte pour un 5-3-2. Penders au but, Ouattara et Moreira pistons, Chilwell forme la charnière centrale avec Omobamidele et Hogsberg. Dans le cœur du jeu, on retrouve Doukouré avec El Mourabet, Enciso en pointe haute. Enfin en attaque, Godo est présent avec Emegha. Chez les locaux, on démarre en 4-2-3-1. Batalla dans la cage, Lejeune et Ciss dans l’axe de la défense, Ratiu et Chavarria sur les côtés. Oscar Valentin est présent au milieu de terrain avec Lopez, Palazon en meneur de jeu. Pour le secteur offensif, Akhomach et de Frutous animeront les ailes, Alemao l’axe.

Les compositions

Rayo Vallecano :

Strasbourg :