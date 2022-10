Paris Saint-Germain - Olympique de Marseille : les compositions probables

La suite après cette publicité

C'est l'un des Classiques les plus indécis de ces dernières saisons : dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, reçoit au Parc des Princes l'Olympique de Marseille, 4e après la victoire de Lens, ce dimanche soir (20h45, match à suivre sur notre live commenté). Un choc qui pourrait complètement chambouler le haut du classement selon le résultat : en effet, les Olympiens ne sont qu'à trois points des Parisiens, qui resteraient premiers malgré la défaite en raison d'une différence de but favorable.

Cette affiche du championnat français paraît également un peu plus équilibrée à ce stade de la saison : en effet, le club de la capitale fait l'objet de nombreuses rumeurs et polémiques, que ce soit autour de son attaquant-vedette Kylian Mbappé, son président Nasser Al-Khelaïfi ou encore son entraîneur Christophe Galtier. De leur côté, les pensionnaires du Vélodrome sont portés par leurs derniers succès en Ligue des champions face au Sporting, à domicile (4-1) et à l'extérieur (2-0), et espèrent bien faire tomber leur éternel rival pour la première fois depuis septembre 2020, et un court succès au Parc grâce au seul but de Florian Thauvin (1-0).

Lionel Messi de retour

Pour ce choc, l'entraîneur parisien Christophe Galtier devrait passer à une défense à 4, en raison des absences sur blessure de Kimpembe et Nuno Mendes. Devant le dernier rempart Donnarumma, Danilo Pereira et Marquinhos formeraient la charnière centrale, tandis que Hakimi et Bernat occuperaient les couloirs de la défense. Dans le milieu à 3, Verratti devrait être positionné en pointe basse aux côtés de ses compères dans l'entrejeu Vitinha à droite et Fabian Ruiz à gauche. Enfin, le trio offensif ne devrait pas changer, avec Neymar et Messi qui devraient accompagner Mbappé, qui aura l'occasion de passer devant le nouveau meilleur buteur Jonathan David (9 buts en L1).

De son côté, le technicien croate Igor Tudor devrait aligner le même onze vainqueur à Lisbonne en milieu de semaine. On retrouverait alors le trident défensif Mbemba-Bailly-Balerdi devant le gardien espagnol Lopez. Rongier et Veretout devraient être alignés au milieu de terrain, aux côtés des pistons Clauss et Nuno Tavares. Guendouzi, buteur sur penalty en terres lusitaniennes, devrait donc occuper le couloir droit de l'attaque aux côtés de Sanchez, qui vivra son premier Classique de sa carrière. Elu homme du match en C1 avec un penalty obtenu et une passe décisive, l'international marocain Harit se chargerait du flanc gauche et affronterait donc son coéquipier en sélection Hakimi.

