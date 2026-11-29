À la 83e minute, le but égalisateur de Jurrien Timber pour Arsenal a été vérifié par la VAR avant d’être confirmé. L’assistance vidéo a estimé qu’il n’y avait pas de faute sur Gianluigi Donnarumma et qu’aucune preuve concluante ne permettait d’établir une main du défenseur néerlandais. « John, je confirme la décision prise sur le terrain, le but est validé. Il n’y a aucune preuve définitive que le ballon touche la main droite de Timber. Nous avons vérifié tous les angles de caméra disponibles. Aucune preuve concluante », a expliqué l’assistance vidéo à l’arbitre central. Le contact de Gabriel Magalhães sur le gardien italien n’a donc pas été sanctionné.

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Même scénario à la 90e+6 minute, mais cette fois au détriment de Manchester City. Après une tête de Josko Gvardiol repoussée par le bras de Viktor Gyökeres, les Skyblues réclamaient un penalty pour une main du Suédois. Là encore, la VAR a confirmé la décision de ne pas siffler. « Il se peut que le ballon touche une main, mais je ne pense pas que ce soit volontaire », a d’abord indiqué l’arbitre, avant que l’assistance vidéo ne lui précise que le bras gauche de Gyökeres était collé à son corps. « C’est la main gauche, elle est repliée contre le corps », a-t-elle justifié. Deux interventions de la VAR qui ont donc confirmé les décisions arbitrales sur le terrain et provoqué la colère des Mancuniens.