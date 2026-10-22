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Javier Tebas pourrait perdre son poste de président de LaLiga !

Par Josué Cassé
1 min.
Javier Tebas @Maxppp

Le Conseil supérieur des sports espagnol (CSD) a décidé d’agir contre Javier Tebas. Ce jeudi, l’organisme a saisi le Tribunal administratif du sport (TAD) afin qu’il examine les propos du président de LaLiga, qui avait comparé les méthodes de communication du Real Madrid et de sa chaîne officielle aux techniques de propagande utilisées par Joseph Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie. Le CSD souhaite déterminer si ces déclarations sont susceptibles de constituer une infraction grave à la loi espagnole sur le sport, notamment en portant atteinte à la dignité ou au respect dans le milieu sportif.

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De son côté, Javier Tebas a vivement réagi à cette décision. Le dirigeant a défendu ses propos, précisant que sa comparaison concernait uniquement les méthodes de communication et non l’idéologie nazie ni les supporters madrilènes. Il a également reproché au CSD son absence de réaction face aux accusations du Real Madrid concernant l’arbitrage espagnol. Pour rappel, le club merengue avait réclamé la démission immédiate de Tebas après ses déclarations. À ce stade, aucune sanction n’a été prononcée : il appartient désormais au TAD d’évaluer les faits et de déterminer les suites à donner à cette affaire.

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