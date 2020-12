Liverpool se penche à son tour sur Jack Grealish

Cette saison encore, Jack Grealish n’en finit plus d’impressionner son monde. Avec pas moins de 5 buts inscrits et 7 passes délivrées en 12 matches de Premier League, l’international anglais démontre un peu plus chaque week-end qu’il fait dorénavant partie de la cour des grands. En contribuant grandement au maintien des Villans dans l’élite anglaise la saison passée, la star de l'équipe s’était déjà fait une réputation dans le pays. À tel point que trois des plus gros cadors du championnat en auraient fait leur priorité en vue du prochain mercato estival. Manchester United, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier, devrait revenir à la charge cet été à l’instar de Manchester City.

Pep Guardiola en serait un grand fan et les 110 M€ réclamés par les Villans ne refroidiraient en aucun cas le technicien espagnol. Mais ce n’est pas tout, selon les dires du Mirror ce mercredi, Liverpool garderait également un oeil attentif à la situation du natif de Birmingham au milieu des récentes déclarations de Mohamed Salah. L’Égyptien serait mécontent de sa situation chez les Reds et songerait de plus en plus à un départ. Reste désormais à savoir si la formation d’Anfield sera prête à se plier aux exigences financières d’Aston Villa. Il sera quoi qu’il en soit bien difficile pour ces dernières de s'attacher les services du très courtisé Jack Grealish.