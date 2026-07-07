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Real Madrid, Maroc : José Mourinho a pris une décision avec Brahim Diaz

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Brahim Díaz @Maxppp

L’arrivée de José Mourinho au Real Madrid va logiquement changer beaucoup de choses en interne à Madrid. Forcément, le Portugais va faire des choix, et certains joueurs risquent donc de devoir faire leurs valises. Ce sera a priori le cas d’Eduardo Camavinga ou de Raul Asencio par exemple. Mais Brahim Diaz lui devrait être épargné, puisque le Special One a décidé de compter sur lui.

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Comme l’indique Defensa Central, celui qui a ainsi délivré 4 passes décisives avec le Maroc lors de cette Coupe du Monde 2026 est dans les plans de Mourinho. Le coach portugais le considère comme un joueur très utile et il est convaincu qu’il va pouvoir exploiter du mieux son talent et ses qualités.

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