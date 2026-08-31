Everton dynamite le money time du mercato

Liverpool est l’une des places fortes de cette fin de mercato. Du côté des Reds, Bradley Barcola ou encore Ibrahim Mbaye vont être annoncés dans les prochaines heures. D’autres renforts ne sont pas à exclure pour renforcer la formation chapeautée par Andoni Iraola. Dans le coin bleu, Everton a aussi du pain sur la planche, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Le Liverpool Echo indique que les propriétaires du club ont décidé de fermer la porte à un départ du jeune Harrison Armstrong à Nottingham Forest après la grogne des supporters. Ils ont milité pour conserver cet espoir.

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En revanche, la direction des Toffees n’exclut pas de se séparer d’Iliman Ndiaye. Comme expliqué par nos soins, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a une belle cote cet été. Un temps proche de Manchester City, qui a finalement décidé de miser sur Cody Gakpo, le Sénégalais est dans le viseur de Tottenham. Mais il n’y a pas encore d’accord pour le joueur, qui a d’autres courtisans à ses trousses. Beto, lui, va rejoindre la Fiorentina. Attaqué pour ses éléments offensifs, Everton ne compte pas se laisser faire.

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Plusieurs recrues sont attendues en attaque

Comme révélé par nos soins, le club de Liverpool avance ses pions pour Folarin Balogun. Everton discute sérieusement avec Monaco pour un deal supérieur à 40 M€. Toutes les parties sont plutôt confiantes. Mais ce n’est pas le seul joueur offensif qui pourrait rejoindre les Blues. En cas de départ d’Iliman Ndiaye à Tottenham, les Toffees souhaiteraient faire revenir Richarlison, passé au club entre 2018 et 2022. Le Brésilien a clairement fait savoir à Roberto De Zerbi qu’il souhaite quitter les Spurs cet été. Il aimerait retourner dans son ancien club.

Ce n’est visiblement pas le seul. Le Liverpool Echo indique que la piste menant à Jack Grealish est toujours d’actualité. Poussé vers la sortie à Manchester City, l’Anglais, qui avait été bon lors de son prêt avant de se blesser, n’est pas contre retourner à Everton. Le LE se demande juste si ce sera possible pour les Toffees de recruter Grealish, Richarlison et Balogun. Enfin, au poste de latéral droit, c’est l’ancien joueur de l’OL, Kenny Tete, qui a été choisi pour renforcer les rangs. Cette fin de mercato promet d’être agitée à Everton. Un club qui prépare 3 gros coups en attaque.