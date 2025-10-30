Le phénomène Robinio Vaz a choqué tout le monde, Arne Slot se fait détruire après le nouveau fiasco de Liverpool

Robinio Vaz n’en finit plus d’impressionner

L’OM a pris une vraie douche froide hier soir. Les Marseillais ont été tenus en échec à domicile par le SCO Angers, 2 partout et l’OM a des regrets même si le résultat n’a rien d’un scandale. Encore une fois, l’OM a pu compter sur le jeune Robinio Vaz pour inverser la tendance. 18 ans seulement, mais un culot énorme et un talent épatant. L’attaquant marseillais a inscrit un doublé, le premier but sur une offrande de Pierre-Emerick Aubameyang et le second d’un enchaînement absolument sublime. Robinio Vaz est déjà à 4 buts et 2 passes décisives cette saison en Ligue 1, tout en sachant qu’il n’a été titulaire que deux fois. On parlait au départ d’une solution de luxe pour remplacer Amine Gouiri et Aubameyang, finalement Vaz est en train de totalement bousculer la hiérarchie et ce n’est pas seulement grâce à la blessure de l’Algérien !

Arne Slot dans le viseur

C’était soir de Cup hier en Angleterre et la gueule de bois de Liverpool continue, les Reds ont été balayés à domicile par Crystal Palace, défaite 3-0. Et qui d’autre que le poison de Liverpool pour inscrire un doublé : Ismaïla Sarr. L’ancien marseillais a toujours autant de réussite contre les Reds, c’est Yeremi Pino qui a marqué le troisième but du club londonien. Dans la presse anglaise, Arne Slot est encore la cible des critiques après la sixième défaite de Liverpool sur les sept derniers matches. On pointe du doigt sa composition très expérimentale, presque suicidaire vu le niveau de Crystal Palace depuis le début de saison. Arne Slot a fait confiance à plusieurs de ses remplaçants et les cadres habituels n’étaient pas présents. Encore une fois Liverpool a sombré défensivement, la mauvaise période se poursuit et Slot va devoir la stopper très rapidement s’il veut s’éviter un départ plus rapide que prévu.

Le Barça prépare l’après-Lewandowski

Le Barça pense à l’avenir avec un Robert Leawndowski vieillissant et moins indispensable cette saison. Comme évoqué à plusieurs reprises, le club catalan surveille la piste Etta Eyong. L’attaquant de Levante est même la priorité pour succéder à Robert Lewandowski, sa clause est fixée à 30 M€ et la concurrence est sévère avec Manchester United, City, Arsenal et le Real Madrid. Heureusement, le Barça a d’autres dossiers déjà ouverts, notamment Victor Osimhen. Il a signé il y a quelques mois à Galatasaray pour pas moins de 70 M€ mais le Nigérian a toujours la cote en Europe. Le FC Barcelone rêverait de le faire venir, mais sans surprise, c’est une opération très compliquée sur le plan financier.