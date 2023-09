Le prestigieux plan B du Real Madrid à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C’est un dossier qui tient en haleine l’Espagne, la France, et la planète foot de façon générale depuis de nombreuses années déjà. Au point où certains en ont clairement marre et veulent que ce feuilleton interminable prenne fin au plus vite. Patience, cette année devrait être la dernière, puisque le contrat du joueur à Paris expire en 2024.

Ce qui signifie que, à moins d’un retournement de situation qui serait une grosse surprise, il sera libre de négocier avec tout club intéressé par ses services dès le mois de janvier 2024. Forcément, le Real Madrid fait office de grand favori pour enrôler l’international tricolore, mais il y a d’autres clubs qui pourraient en profiter pour recruter celui qui est appelé à dominer le football mondial. Du côté de Madrid, on est d’ailleurs conscient qu’il pourrait y avoir de la concurrence sur ce dossier…

Un champion du monde pour en "remplacer" un autre

Justement, au cas où, le Real Madrid a déjà un joli plan B. La télévision argentine Direct TV explique que les Madrilènes ont fait de Julian Alvarez (Manchester City) leur alternative à Kylian Mbappé. Ce n’est pas la première fois que son nom est lié au club de la capitale espagnole, puisque par le passé, il avait déjà été question d’un intérêt madrilène. La saison dernière, le joueur de l’Albiceleste avait inscrit 9 buts en 31 rencontres de Premier League.

Reste maintenant à voir combien demandera City pour ses services, et il y a fort à parier qu’il coûterait plus cher qu’un Mbappé qui serait gratuit, même avec une belle prime à la signature. Joueur assez polyvalent, Julian Alvarez pourrait occuper la pointe de l’attaque à lui seul, comme il pourrait tomber sur un côté si les Merengues venaient aussi à enrôler un numéro 9 de métier. Ses qualités de dribbleur et de joueur différentiel semblent correspondre à merveille à ce qu’aime le public madrilène, mais surtout aux besoins de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti, qui ne sera plus là l’an prochain. Une chose est sûre, le Real Madrid continue de se méfier du clan Mbappé et ne veut pas être pris au dépourvu.