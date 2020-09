Serie A : l'Inter dispose de la Fiorentina au terme d'un match fou

Suite de la deuxième journée de Serie A ce samedi soir avec cette belle opposition entre l'Inter et la Fiorentina à San Siro. Pour sa première rencontre de championnat, la formation milanaise voulait débuter de la meilleure des manières alors que la Viola, elle, souhaitait confirmer après son succès contre le Torino (1-0). Et dans ce match au scénario complètement fou, les Nerazzurri ont eu le dernier mot (4-3).

Tout avait pourtant mal débuté avec l'ouverture du score de Kouamé pour les visiteurs (0-1, 3e) mais Martinez égalisait avant la pause (45e+2, 1-1). Au retour des vestiaires, l'équipe d'Antonio Conte prenait l'avantage avec un but contre son camp de Ceccherini (52e, 2-1). La suite ? Des buts de Castrovilli (57e, 2-2) et Chiesa (63e, 2-3) sur des services de Ribery pour la Viola, mais surtout des réalisations de Lukaku (87e, 3-3) et D'Ambrosio (89e, 4-3) pour la victoire milanaise dans les derniers instants !

