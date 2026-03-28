OM : Frank McCourt annonce rechercher un nouvel investisseur !

L’Olympique de Marseille traverse une saison particulièrement éprouvante. Sur le terrain, les éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des Champions ont plongé le club dans le doute, alors que des gros investissements avaient été faits l’été dernier. Cause immédiate de ces mauvais résultats, le départ de Roberto De Zerbi, arrivé pourtant avec de grandes ambitions à l’été 2024, a forcé le club à une nouvelle transition avec la nomination d’Habib Beye. Ajoutez à ce changement d’entraîneur l’éviction de Pablo Longoria et le faux départ de Medhi Benatia, revenu avec un rôle sportif élargi, et vous obtenez la saison harassante du club de la Canebière.

La suite après cette publicité

Face à ce chaos, la colère des groupes de supporters a atteint un point de non-retour et a visé joueurs et dirigeants. Frank McCourt, longtemps resté silencieux et absent des travées du Vélodrome, est devenu l’une des cibles de ces critiques. Des banderoles virulentes sont apparues dans les tribunes, pointant du doigt son désengagement apparent et exigeant des comptes sur la gestion jugée erratique du club. Ce climat austère a fini par rendre la position du propriétaire américain intenable. Revenu à Marseille pour ramener le calme, le boss de l’OM travaille désormais pour tenter de dessiner une perspective qui puisse convenir à tout le monde dans la cité phocéenne.

La suite après cette publicité

«Je veux que Marseille passe au niveau supérieur»

C’est dans ce contexte électrique que Frank McCourt a choisi de s’exprimer lors d’un entretien accordé au JDD ce samedi. Le propriétaire de l’OM y a officiellement ouvert la porte à l’arrivée de nouveaux capitaux pour soutenir les ambitions du club : «un nouvel investisseur ? Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir. Il est encore trop tôt pour en dire davantage, on réfléchit, on s’organise, mais on est dans cet état d’esprit.» Si cette déclaration marque le début d’un processus de vente ou d’ouverture de capital, rien n’est encore acté pour l’avenir du club phocéen.

En parallèle, après le départ de Pablo Longoria et la nomination de l’intérimaire Alban Juster, McCourt a également dressé un portrait-robot du futur président qu’il souhaite mettre en place : «le processus est enclenché. Ma préférence va à quelqu’un qui connaît bien la France et Marseille, car je pense qu’il est crucial de comprendre la culture du club. La personne doit aussi être un manager d’envergure, expérimenté. Avec les années qui passent, nous avons une compréhension de plus en plus fine de la façon dont un club comme Marseille doit être dirigé, avec un président fort qui représente le propriétaire. On est très clair sur nos besoins. C’est un poste évidemment fondamental. J’espère qu’on aura l’occasion d’annoncer le nouveau président avant la fin de la saison.» En attendant, l’OM doit impérativement se concentrer sur ses obligations sportives à court terme. La fin de saison reste cruciale, avec l’objectif vital d’une qualification en Ligue des Champions pour garantir une certaine stabilité sportive et assurer un avenir financier perein. Le processus de mutation est lancé, mais il faudra désormais trouver de nouveaux investisseurs fiables pour permettre au club de passer définitivement dans une autre dimension.