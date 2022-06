PSG : Nuno Mendes juge sa première saison

Définitivement parisien depuis quelques jours, le latéral portugais du PSG, Nuno Mendes est revenu sur le site du club sur sa première saison sous les couleurs des Rouges et Bleus : «c'était une saison très animée. Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs mais nous avons atteint le principal, à savoir le championnat. Maintenant il va falloir continuer à travailler. La saison s'est bien passée pour moi, et je pense que pour mes coéquipiers aussi. Sur un point de vue personnel, je pense que c'était une saison d'apprentissage. Je suis venu ici pour grandir et apprendre. C'était une très bonne saison. »

L'ancien joueur du Sporting Portugal évoquait ensuite sa motivation et son adaptation dans le vestiaire parisien : «bien sûr, je veux jouer tous les matches ! Je n'ai pas disputé l'intégralité des rencontres disputées mais à chaque fois que j'ai joué, j'ai tout donné. Je pense que j'ai évolué en tant que joueur. C'est mon objectif. Quand je suis arrivé ici, le plus difficile était de créer des automatismes parce que je ne connaissais personne. Je ne connaissais que Danilo. Il m'a aidé à m'intégrer dans le groupe, et sur le terrain aussi. Je parle à tout le monde. Cela m'a aidé à me sentir serein ici. »