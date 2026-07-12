Coupe du Monde 2026 : les propos racistes de Mariano Rajoy scandalisent la France

« Que va-t-il se passer ? Difficile de répondre à cette question. Sans entrer dans les détails, il convient de rappeler que la France a été double championne du monde et finaliste de la dernière édition. Elle a remporté tous ses matchs dans cette Coupe du monde et occupe actuellement la première place du classement FIFA. Son effectif est également de très haut niveau. Et ce, sans Français. Et elle joue très bien. Elle sera un adversaire redoutable ». Tels étaient les propos de Mariano Rajoy dans le journal espagnol El Debate. Logiquement, les propos de l’ancien Premier Ministre espagnol font polémique, alors que les deux pays vont s’affronter mardi soir en demies de cette Coupe du Monde 2026.

La suite après cette publicité

Et surtout, ils ont secoué la classe politique française. L’ambassade de France chez nos voisins ibériques a par exemple répondu : « sans vouloir entrer dans une polémique, il convient de rappeler les faits : tous les joueurs de l’équipe de France sont français. Sur les 26 joueurs, 23 sont nés en France. Les 3 qui sont nés à l’étranger sont français aussi ».

Les politiciens réagissent en masse

Depuis, d’autres politiciens français ont réagi. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a ainsi vivement condamné les propos de Mariano Rajoy. « C’est absolument inacceptable, ce n’est pas du tout ce qu’est la France. La France est un pays de diversité, où tout le monde peut s’épanouir, où tout le monde trouve sa place. On a encore beaucoup de chemin à faire », a-t-il déclaré sur le plateau de BFM TV. Le numéro 1 du Parti Socialise Olivier Faure a aussi tenu à prendre la parole sur ses réseaux sociaux : « l’équipe de France ne comprend que des Français. La France n’est pas une nation ethnique, elle n’a pas de couleur de peau ou de religion. C’est une nation politique rassemblée autour de la devise républicaine. N’en déplaise à la droite raciste ».

La suite après cette publicité

Aurore Bergé a elle déploré « des dérapages racistes répétés. Il est temps qu’ils cessent et que le sport redevienne du sport : un lieu où on est jugé sur son talent et sur aucun autre critère ». La Ministre des Outre-mer Naïma Moutchou a aussi affiché sa colère : « à chaque victoire des Bleus, les mêmes obsessions et insultes racistes ressurgissent. Ce ne sont pas des 'dérapages’. C’est une haine méthodique et banalisée de la France et de ce qu’elle est ». Fabien Roussel, patron du Parti Communiste Français, a aussi tenu à pousser un coup de gueule : « hier une sénatrice du Paraguay, maintenant l’ancien Premier ministre d’Espagne : ils ne peuvent pas s’empêcher d’exprimer un racisme crasseux pour tenter d’énerver notre belle équipe de France ». Bonne ambiance pour ce qui devrait être, avant tout, une fête qui unit les peuples…