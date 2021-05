Mercato FC Barcelone : Ousmane Dembélé, c'est flou

La suite après cette publicité

Insaisissable. Sur le terrain, Ousmane Dembélé (23 ans) virevolte, entre dribbles chaloupés et feintes dévastatrices. En coulisses, l'international tricolore (23 sélections, 3 buts) sait aussi surprendre. Depuis quelques semaines, il fait mariner le FC Barcelone, qui, selon Sport, craindrait une stratégie mercato.

La direction de Joan Laporta lui a en effet récemment transmis une proposition de prolongation il y a quelques semaines. Le Français n'y a toujours pas répondu. À l'époque, l'attaquant était en forme, enchaînait les titularisations et s'imposait comme une option de choix aux yeux de Ronald Koeman. Enfin, se disait-on après tant de blessures et de rendez-vous manqués depuis son arrivée en Catalogne en 2017.

Le Barça tremble

Depuis, la donne a quelque peu changé. Son statut a évolué et son entraîneur mise désormais plus souvent sur la paire Lionel Messi-Antoine Griezmann pour animer son secteur offensif. Redevenu remplaçant alors que les matches décisifs s'enchaînent, le natif de Vernon aurait de quoi se poser des questions sur son avenir à court terme, d'autant qu'il joue aussi sa place pour l'Euro, et au-delà.

Du côté de l'état-major blaugrana, on s'inquiète aussi. Selon les informations de Sport, les décideurs catalans auraient peur de le voir se servir de leur offre pour sonder l'état du marché. Pire, on commence à craindre une potentielle volonté de l'ancien Rennais de faire traîner les choses pour finalement s'en aller libre à l'été 2022, date de la fin de son contrat. L'issue de la saison permettra peut-être d'y voir bientôt plus clair...