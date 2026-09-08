Liverpool annonce un contrat record à 350 M€

C’est officiel, Liverpool vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot. « Turkish Airlines deviendra notre principal partenaire du club à compter du 1er juin 2027, tandis que Standard Chartered poursuivra sa collaboration de longue date avec le club en tant que partenaire mondial. Le logo de la compagnie aérienne figurera sur le devant des maillots de match de nos équipes masculines, féminines et du centre de formation dès le début de la saison 2027/28 ».

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Turkish Airlines will become our main club partner from June 1, 2027, as Standard Chartered continues its long-standing relationship with the Club as a Global Partner.



The airline’s branding will appear on the front of our men’s, women’s and academy match shirts from the start… — Liverpool FC (@LFC) September 8, 2026

Un joli coup pour le club de la Mersey. The Athletic révèle en effet que ce contrat de cinq ans rapportera « plus de 300 millions de livres sterling (soit 350 M€) ». Un accord record puisqu’il s’agit ainsi du contrat publicitaire « uniquement sur le devant du maillot » le plus lucratif de l’histoire de la Premier League, précise le média.