Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Premier League

Liverpool annonce un contrat record à 350 M€

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Le stade d'Anfield avant Liverpool-Toulouse @Maxppp

C’est officiel, Liverpool vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau sponsor maillot. « Turkish Airlines deviendra notre principal partenaire du club à compter du 1er juin 2027, tandis que Standard Chartered poursuivra sa collaboration de longue date avec le club en tant que partenaire mondial. Le logo de la compagnie aérienne figurera sur le devant des maillots de match de nos équipes masculines, féminines et du centre de formation dès le début de la saison 2027/28 ».

La suite après cette publicité

Un joli coup pour le club de la Mersey. The Athletic révèle en effet que ce contrat de cinq ans rapportera « plus de 300 millions de livres sterling (soit 350 M€) ». Un accord record puisqu’il s’agit ainsi du contrat publicitaire « uniquement sur le devant du maillot » le plus lucratif de l’histoire de la Premier League, précise le média.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liverpool

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liverpool Logo Liverpool FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier