Supercoupe d’Espagne : les affiches du dernier carré sont tombées !

Le tirage de la Supercoupe d’Espagne a eu lieu ce jeudi et les demi-finales offriront deux chocs aux amoureux du ballon rond. Dans la première demi-finale, qui aura lieu le mardi 2 février 2027 à 20h, le FC Barcelone, vainqueur de la dernière édition (3-2 face au Real Madrid), affrontera l’Atlético de Madrid.

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De son côté, le Real Madrid sera opposé à la Real Sociedad le mercredi 3 février toujours à 20h. Pour rappel, ces deux rencontres se dérouleront en Turquie, du côté d’Istanbul.