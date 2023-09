Serie A : Bologne tenu en échec sur la pelouse de l’Hellas Vérone

La 5ème journée de Serie A s’achevait avec une rencontre de deuxième partie de tableau entre l’Hellas et Bologne à Vérone. Si les deux équipes arrivaient à se procurer plusieurs situations chaudes en première période, le score ne bougeait pas malgré un but des locaux refusé logiquement pour une faute sur le portier adverse et une tentative bien repoussée par son alter égo en faveur des visiteurs.

Au retour des vestiaires, les deux entraineurs ne procédaient à aucun changement. Malgré quelques occasions, le rythme de la rencontre redescendait et les changements effectués ne changeait pas la physionomie du match. Les deux équipes se quittaient donc sur un score nul et vierge (0-0) qui ne fait pas les affaires de Bologne qui reste engluée dans le ventre mou du championnat italien.