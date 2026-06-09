La Juventus courtise Franck Kessié

La Juventus étudie de près la situation de Franck Kessié, alors que le milieu ivoirien a mis en pause les discussions pour une prolongation avec Al-Ahli selon Sky Italia. Désireux de retrouver la Serie A, l’ancien joueur de l’AC Milan privilégierait un retour en Italie. Un choix qui relance naturellement l’intérêt des Bianconeri, déjà attentifs à son profil depuis plusieurs mois. Dans un contexte où le club turinois a terminé à la sixième place et manqué la qualification pour la Ligue des Champions, le besoin de renforcer l’entrejeu apparaît comme une priorité.

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Toujours sous contrat en Arabie saoudite, Kessié avait pourtant reçu une offre de prolongation estimée à 12 millions d’euros par saison sur deux ans, mais le joueur aurait refusé cette proposition, prêt à consentir à un effort financier pour revenir en Europe. Auteur de 42 matchs, 12 buts et 6 passes décisives lors de la saison 2025-2026 avec Al-Ahli, l’international ivoirien conserve une cote élevée en Italie. Reste désormais à savoir si la Juventus passera à l’action rapidement ou si d’autres clubs de Serie A tenteront également de s’immiscer dans ce dossier. Affaire à suivre…