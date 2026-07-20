Menu Rechercher
Commenter 3
Coupe du Monde

L’émotion immense de la famille Deschamps pour son dernier match

Par Sasha Nahon
1 min.
Didier Deschamps @Maxppp
France 4-6 Angleterre
winamax
1 1.74 N 4.15 2 4.00 bonus 100€

Le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, conclu par une défaite spectaculaire face à l’Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, a été marqué par une vive émotion. Au Hard Rock Stadium de Miami, les proches du sélectionneur ont difficilement vécu cette dernière sur le banc des Bleus, notamment après le deuxième but anglais inscrit en première période rapporte RMC Sport.

La suite après cette publicité

En larmes dès les premières notes de la Marseillaise, la compagne de Didier Deschamps a quitté sa place à la 18e minute, visiblement bouleversée, avant d’être rejointe quelques instants plus tard par leur fils. Après la rencontre, elle est revenue au bord de la pelouse pour enlacer longuement le sélectionneur, qui n’a cette fois pas réussi à retenir son émotion, concluant ainsi quinze années à la tête de l’équipe de France.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France
Didier Deschamps

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
Didier Deschamps Didier Deschamps
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier