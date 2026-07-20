L’émotion immense de la famille Deschamps pour son dernier match

Le dernier match de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, conclu par une défaite spectaculaire face à l’Angleterre (6-4) lors du match pour la troisième place de la Coupe du Monde, a été marqué par une vive émotion. Au Hard Rock Stadium de Miami, les proches du sélectionneur ont difficilement vécu cette dernière sur le banc des Bleus, notamment après le deuxième but anglais inscrit en première période rapporte RMC Sport.

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En larmes dès les premières notes de la Marseillaise, la compagne de Didier Deschamps a quitté sa place à la 18e minute, visiblement bouleversée, avant d’être rejointe quelques instants plus tard par leur fils. Après la rencontre, elle est revenue au bord de la pelouse pour enlacer longuement le sélectionneur, qui n’a cette fois pas réussi à retenir son émotion, concluant ainsi quinze années à la tête de l’équipe de France.