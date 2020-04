Mercato : le coronavirus a tout changé pour Neymar

Vous en aviez assez de Neymar ? Le coronavirus a fait probablement ce que tout le monde attendait : mettre fin à un dossier qui ne cesse se répéter d'été en été. Ce n'est pas lors de ce mercato estival que le fantasque brésilien retrouvera ses petits copains Lionel Messi et Luis Suarez. Enfin, à moins d'un énième rebondissement, qu'on ne saurait prévoir en période de mercato et encore moins par ces temps troublés. L'année passée, on n'était pas passé très loin d'un retour avant une sortie médiatique de Leonardo, le directeur sportif parisien, dont lui seul à le secret, au soir d'une victoire en Moselle contre Metz.

Le temps est passé, Neymar a fait une grande double confrontation contre le Borussia Dortmund, s'offrant deux buts et une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, et tout est rentré dans l'ordre avec ses supporters et son club. L'été s'approchait à grands pas et l'intérêt du FC Barcelone revenait chevauchant les informations concernant une possible signature de Lautaro Martinez (Inter Milan) en Catalogne. Puis, ce que tout le monde a pu observer, c'est que le coronavirus a mis un coup de pied dans la fourmilière, rendant les finances des clubs exsangues.

Neymar a-t-il changé d'avis ?

Ainsi, dans son édition du jour, Sport explique ce qu'a changé l'arrivée du virus dans ce dossier. Confiné dans son Brésil natal, l'Auriverde devait rentrer ces prochains jours pour retrouver son club. Mais la déclaration du gouvernement français, ce mardi, mettant fin à la saison, a changé la donne. Le Paris SG avait pensé lui offrir une offre de renouvellement de contrat que le natif de Mogi das Cruzes, dans l'État de São Paulo, n'était pas disposé à accepter, son bail actuel se terminant le 30 juin 2022. Sa volonté était même très loin de prolonger avec le club qui l'avait acheté en 2017 contre 222 M€.

En effet, l'ancien blaugrana avait au contraire prévu de rentrer pour discuter avec ses dirigeants, Leonardo en tête, afin de changer d'air cet été et de retrouver le club qui l'a révélé en Europe. Finalement, le quotidien espagnol l'explique, tout a changé avec cette pandémie et son avenir demeure incertain, bien plus qu'il y a quelques semaines lorsqu'il voulait absolument quitter la formation francilienne. Neymar va donc rester confiné au Brésil et toutes les négociations et discussions concernant son avenir sont bien évidemment reportées. Reste à savoir quand elles reprendront...