Juventus : les révélations de Luciano Spalletti sur les souffrances de Randal Kolo Muani

Cet été, la Juventus a déboursé environ 50 M€ (bonus compris) pour arracher définitivement Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. En quête d’un buteur, les Bianconeri avaient apprécié le premier passage de l’attaquant français de 27 ans à Turin (10 buts, 3 passes décisives en 22 matches). Malheureusement pour eux, le come-back de l’ancien Nantais est loin d’être spectaculaire. Muet en Serie A, RKM a très rapidement été taclé en public par son entraîneur, Luciano Spalletti. « Nous sommes allés le chercher, nous l’avons choyé. Mais il doit aussi se rendre compte que s’il ne joue plus depuis deux ans, ce n’est pas sans raison. Parfois, on pense être à un niveau exceptionnel, mais on a en réalité laissé certaines choses de côté qu’il faut retrouver. »

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Des reproches saignants que le principal intéressé avait acceptés sans rechigner. « Il a raison. Quand on se crée autant d’occasions, il faut aussi savoir les concrétiser : et après ce match, j’ai su que j’avais eu les bonnes occasions. Pour moi, le plus important, c’est de jouer. Je peux jouer ailier, avant-centre, numéro 10. Je n’ai aucun problème. Woltemade (prêté par Newcastle) ? On peut jouer ensemble. Il n’y a absolument aucun souci. Je ne m’inquiète pas de ne pas avoir encore marqué : l’esprit d’équipe est excellent, l’équipe joue bien et se crée des occasions, les buts viendront. » Ce fut le cas hier, à l’occasion de la réception du NEC Nimègue en Ligue Europa.

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«Il a mangé seul, il a dormi seul…»

Remplaçant au coup d’envoi, Kolo Muani est entré à vingt minutes du terme et a participé au festival bianconero (5-0). Il a eu le temps de marquer son premier but de la saison pour la Vieille Dame et de délivrer une passe décisive. De quoi lancer enfin sa saison ? À l’issue du match, Spalletti a trouvé des points à améliorer, mais l’Italien a surtout complimenté son attaquant. « Il a cette aisance dans la course, cette profondeur dans son jeu qui, lorsqu’il dispose d’espaces, met en valeur ses qualités. Mais il doit mieux résister aux duels, à la puissance avec laquelle ses adversaires se jettent sur lui. Dans ces situations de duel, il doit y mettre encore plus de force, car le garçon est en pleine forme », a confié le coach bianconero, avant de poursuivre.

« Hier (mercredi, ndlr), l’entraînement était facultatif et il était le seul joueur présent. Il a mangé seul, il a dormi seul… Pour moi, c’est beau à voir parce qu’il y tient énormément et, en ce moment, il souffre énormément de ne pas pouvoir apporter sa contribution. Le fait d’avoir remis quelque chose en place et d’être resté debout après ce choc avec le gardien est un signe important, et il faut le féliciter. » Chahuté, Kolo Muani semble bien décidé à inverser la tendance. Une chose est sûre, ses efforts ne passent pas inaperçus aux yeux de son entraîneur. Une bonne nouvelle pour la Juve, à deux jours de son choc face à l’Atalanta.