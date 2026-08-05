Amical : l’AC Milan accroche l’Inter Milan grâce à Nkunku

Le derby de Milan disputé à l’Optus Stadium de Perth n’a pas désigné de vainqueur au terme du temps réglementaire, mais il a offert un affrontement intense qui s’est conclu sur un score de (1-1). Dans une rencontre disputée en hommage à Franco Baresi, les joueurs de l’AC Milan ont porté le numéro 6 tandis qu’une minute de silence a été observée avant le coup d’envoi. Les Rossoneri ont pourtant été les plus dangereux lors du premier acte. Cissè s’est procuré la première occasion dès la 8e minute, avant que Yunus Musah ne trouve le poteau à la 18e minute sur une reprise à bout portant après un excellent travail de Ruben Loftus-Cheek. Youssouf Fofana a également tenté sa chance à la 26e minute, mais Josep Martinez a répondu présent. Progressivement, l’Inter a repris la maîtrise du ballon sans réussir à réellement faire la différence avant la pause, malgré une tentative de Francesco Pio Esposito à la 43e minute bien captée par Lorenzo Torriani.

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Au retour des vestiaires, Cristian Chivu et Ruben Amorim ont multiplié les changements, modifiant profondément le visage des deux équipes. L’Inter a fini par concrétiser sa domination à la 52e minute grâce à une action collective parfaitement construite. Lavelli a résisté à Pavlovic avant de servir Nicolò Barella, dont le centre en retrait a permis à Federico Dimarco d’ouvrir le score. Les Nerazzurri ont ensuite poussé pour faire le break avec une frappe de Cheikh Diouf à la 52e minute, une énorme occasion de Mkhitaryan à la 58e minute, puis un face-à-face remporté par Torriani devant Lavelli à la 66e minute. Finalement, l’AC Milan a été récompensé de ses efforts lorsqu’un penalty a été accordé à la 83e minute après un contact de Carlos Augusto sur Christopher Nkunku. L’attaquant français s’est chargé lui-même de la transformation à la 84e minute avec un tir puissant pour égaliser. Malgré une dernière frappe dangereuse de Mkhitaryan repoussée par Torriani à la 88e minute, les deux rivaux se sont quittés sur un match nul (1-1), un résultat encourageant dans leur préparation estivale avant le lancement de la nouvelle saison.