Mickaël Madar et Edouard Cissé jugent le mercato du PSG

Un mercato avec des noms pas très ronflants. Cet été, le PSG a recruté Alessandro Florenzi, Moïse Kean, Danilo Pereira et Rafinha dans le but de passer un nouveau cap et d'aller chercher la Ligue des Champions. Mais la défaite lors de la rencontre inaugurale contre Manchester United (1-2) peut poser des questions sur la qualité de ce mercato. Et des anciens du PSG ont donné leurs éléments de réponses dans L'Equipe, à commencer par Mickaël Madar.

« Selon moi, on a perdu au change. Tu perds un Cavani, meilleur buteur de ton histoire, et tu récupères Kean, un jeune prometteur mais qui n’est pas trop efficace dans l’axe. Tu perds aussi Thiago Silva… Aujourd’hui, il te manque un défenseur central axial droit », juge d'abord l'actuel consultant pour Canal +. De son côté, Édouard Cissé avance que le mercato tardif peut-être un problème : « pour moi, l’effectif est moins fort parce que les joueurs que tu recrutes, tu les prends au dernier moment, à part Florenzi. Cela signifie que ce sont des choix par défaut. Peut-être pour des raisons financières, mais ce sont des choix par défaut… Et quand tu arrives dans un club, il y a légitimement un temps d’adaptation. Ce ne sont pas de mauvais joueurs, mais ils ne sont pas en capacité de faire ce que l’on attend d’eux. Au moins pour l’instant. » Prochain bilan à tirer dans les prochaines semaines.