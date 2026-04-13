Le Real Madrid s’offre une pépite de 17 ans

Le Real Madrid travaille déjà sur son avenir. Alors que l’équipe d’Alvaro Arbeloa va affronter le Bayern Munich dans un quart de finale retour de Ligue des Champions, les équipes de recrutement du club de la capitale espagnole s’activent déjà sur les prochaines années. Un chantier semble déjà important pour l’avenir : celui de l’attaque. Alors qu’Endrick devrait passer devant Gonzalo Garcia lors de la prochaine cuvée, le Real a mis la main sur une promesse d’avenir. En effet, comme l’a affirmé le CD Castellon, la pépite Fran Santamaria, de la génération 2008, a été recruté ce lundi par le Real :

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« Le CD Castellón et le Real Madrid CF ont trouvé un accord pour le transfert de Fran Santamaría (né en 2008) au club madrilène pour la saison prochaine. Le joueur quitte Castellón après une longue carrière dans son club formateur. À seulement 17 ans, l’attaquant a inscrit 15 buts en 32 matchs cette saison. Pour sa deuxième année chez les jeunes, Fran a marqué 2 buts en 15 apparitions avec le CD Castellón « B » en deuxième division, en plus de 13 buts en 17 matchs en División de Honor avec l’équipe « A » des Juvenil. Avant de rejoindre l’équipe réserve, il était le meilleur buteur de son groupe chez les jeunes. Le club tient à remercier Fran pour son engagement et son dévouement exceptionnels envers le club durant toutes ces années et lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière professionnelle. »