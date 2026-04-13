Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le vingt-cinquième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Alors que le Bayern Munich a battu Sankt Pauli (5-0) ce samedi, Harry Kane a été proposé. L’attaquant anglais comptabilise ainsi 31 buts en 26 matches de Bundesliga.

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Toujours aussi précieux pour le Sporting CP, Luis Suárez arrive à la troisième place. L’attaquant colombien affiche pas moins de 24 buts en 26 matches de championnat. Il n’a pas marqué ce samedi contre l’Estrela Amadora lors d’une victoire 1-0. Le podium est complété par Kylian Mbappé. L’attaquant français stagne avec 23 buts en 26 matches. Ce vendredi contre Girona (1-1), il est resté muet et n’a pas pu améliorer ses statistiques.

Vedat Muriqi et Igor Thiago en embuscade

Ayase Ueda échoue au pied du podium avec 23 buts en 28 matches. Le Japonais a marqué hier avec le Feyenoord contre NEC Nimègue (1-1). Cinquième, Paul Onuachu suit avec 22 buts en 25 matches. Le Nigérian n’a pas marqué contre Alanyaspor ce samedi (1-1). Coup d’arrêt aussi pour Erling Haaland. Sixième, le Norvégien est resté sans marquer ce dimanche lors de la large victoire de Manchester City contre Chelsea (0-3) et dispose de 22 buts en 30 matches.

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Muet également contre le CD Nacional (2-0), Vangelis Pavlidis n’avance pas plus avec 21 buts en 29 matches. Huitième, Vedat Muriqi a vu double avec Majorque contre le Rayo Vallecano (3-0). Le Kosovar comptabilise 21 buts en 30 matches. Neuvième, Igor Thiago maintient le tempo avec 21 buts en 32 matches. Le buteur brésilien reste sur un doublé retentissant contre Everton (2-2). Yanis Begraoui arrive à la dixième place avec 19 buts en 29 matches. Le Marocain reste sur un but lors de la défaite 3-1 contre Porto.

Deniz Undav (VfB Stuttgart) et Eldor Shomurodov (Istanbul Basaksehir) échouent aux portes du top 10 avec 18 réalisations. Ayoub El Kaabi et Tawanda Maswanhise (Motherwell) sont plus loin avec 17 buts. Esteban Lepaul (Stade Rennais), Lautaro Martinez (Inter Milan), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Luka Jovic (AEK Athènes), Chris Bédia (Young Boys de Berne) et Ante Budimir (Osasuna) suivent avec 16 réalisations.

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Le classement des tops buteurs européens