«Retournez boire» : les banderoles cinglantes des ultras parisiens et des supporters lensois

L’ambiance était électrique bien avant le coup d’envoi à Bollaert-Delelis, et les tribunes ont rapidement donné le ton d’un choc marqué par un intense duel de chambrage entre supporters lensois et parisiens. Dans le parcage visiteurs, les fans du Paris Saint-Germain ont ouvert les hostilités avec une banderole provocatrice visant directement leurs homologues artésiens, dans un contexte de rivalité déjà bien installé autour de cette affiche.

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La réponse du kop lensois ne s’est pas fait attendre, avec une réplique tout aussi frontale adressée au Collectif Ultras Paris, dans une atmosphère de tension grandissante en tribunes. Les deux camps ont ainsi échangé des messages forts, résumés par ces banderoles tendues dans le stade, côté parisien « Lens champion, fini d’y croire… retournez boire !» et côté lensois « Frustré de pas avoir d’alcool au Qatar ? CUP bâtard », symbole d’un match qui s’est aussi joué dans les travées de Bollaert, alors que Nasser Al-Khelaïfi, la LFP et le Qatar ont été apostrophés à plusieurs reprises.