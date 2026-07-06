Coupe du Monde 2026 : la sortie médiatique extravagante de Cristiano Ronaldo après l’élimination du Portugal !

Cette Coupe du Monde 2026 est la dernière de beaucoup de stars de la planète. Si Neymar a pris la porte dimanche face à la Norvège, Cristiano Ronaldo - qui disputait son dernier Mondial comme il l’avait déjà confirmé - et ses coéquipiers portugais eux avaient un sacré morceau face à eux : l’Espagne. Et le joueur d’Al-Nassr savait qu’il était attendu par ses voisins, qui l’avaient d’ailleurs clairement encensé avant le match. Mais surtout, ce sont ses compatriotes qui l’attendaient de pied ferme, puisque même s’il avait marqué trois buts en quatre matchs, beaucoup de fans de la Seleçao estimaient qu’il ne devait plus être titulaire.

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Et même s’il n’a pas été le seul Portugais à ne pas avoir été au niveau ce soir, la légende de Manchester United et du Real Madrid est passée à côté. Et pas qu’un peu. Malgré quelques situations en première période, comme cette reprise un peu acrobatique bien captée par Unai Simon, il n’a créé que très peu de danger devant. Aymeric Laporte et Pau Cubarsi ont joué dans un fauteuil, n’ayant pas vraiment à se soucier d’un Cristiano Ronaldo clairement pas bon sur le plan physique. Dans le jeu, il n’a pratiquement pas participé, et a donc dit au revoir aux Coupes du Monde avec une prestation très insipide, créditée d’un triste 4/10 par notre rédaction.

Triste fin pour une légende

Difficile d’ailleurs de comprendre pourquoi Roberto Martinez l’a laissé sur le terrain jusqu’à la fin du match, alors qu’il n’était clairement pas menaçant pour l’Espagne. Si les médias portugais se chargeront sûrement de remettre le sélectionneur portugais à sa place, les images de Cristiano Ronaldo, les larmes aux yeux, font déjà le tour des réseaux sociaux. Contrairement à Lionel Messi, il n’aura jamais réussi à remporter le Graal du football de sélection avec son pays, se "contentant" de cet Euro 2016 et de deux Ligues des Nations. En six participations, il aura inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives en 27 matchs.

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🫂🇵🇹 Lamine Yamal went to hug Cristiano Ronaldo after the game. 🇪🇸 pic.twitter.com/kUWCmA7dKY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2026

Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs espagnols, dont Lamine Yamal, sont allés le consoler. De même pour le sélectionneur espagnol, Luis de la Fuente, qui l’a ensuite encensé devant les caméras de DAZN : « je suis un grand admirateur. J’admire aussi ses valeurs, ce qu’il représente, comment il vit ce sport, et c’est un exemple pour les jeunes. C’est une fierté de l’avoir connu ». Les médias portugais eux, piquent leur vedette. « Combien de tes larmes, Cris, sont des larmes pour le Portugal ? », s’interroge par exemple Abola. Triste fin pour un si grand joueur…

Il a pris la parole

En zone mixte, il a pris la parole. « L’Espagne a eu cette petite chance, de marquer dans les derniers instants, mais c’est le foot. Ce fut un match assez disputé. Oui c’était mon dernier Mondial. Maintenant j’ai besoin de temps pour penser, d’être avec ma famille, de ne pas prendre des décisions à chaud et de continuer ma vie », a-t-il déclaré devant les journalistes.

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Puis, il a tenu des propos dignes de sa réputation. « Je pars avec la conscience tranquille, j’ai tout donné. Avant Cristiano, le Portugal n’avait aucun titre. J’ai gagné 3 titres avec le Portugal. L’Euro 2016 a la même valeur qu’un Mondial, sincèrement », a conclu le Portugais, dans des déclarations qui vont sûrement faire parler. Une page de l’histoire du foot portugais se tourne…