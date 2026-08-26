L’Inter Milan ne sait plus quoi faire de Luis Henrique

L’Inter Milan pensait pouvoir faire de la place assez rapidement dans son effectif, mais la fin du mercato prend une tournure beaucoup plus compliquée que prévu. La direction nerazzurra s’apprête pourtant à régler deux dossiers qui encombrent encore son groupe. Kristjan Asllani est tout proche d’un départ vers Al-Jazira sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat qui pourrait devenir obligatoire selon certaines conditions, tandis que Yanis Massolin devrait également quitter le club temporairement, avec plusieurs formations françaises intéressées par ses services. Ces mouvements auraient dû permettre à l’Inter d’avancer sereinement sur la dernière partie de son recrutement. Pourtant, un dossier bloque toujours les ambitions milanaises et il porte le nom de Luis Henrique. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, aucune offre concrète n’est actuellement arrivée pour le Brésilien, alors que son départ apparaît désormais comme une condition essentielle pour permettre au club de boucler l’arrivée d’un dernier élément offensif.

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Le cas Luis Henrique est d’autant plus délicat que l’Inter ne souhaite pas simplement trouver une solution de sortie pour son joueur, mais cherche surtout à libérer une place dans un secteur où la concurrence s’est considérablement renforcée. Arrivé en provenance de l’OM, le Brésilien avait bénéficié d’une utilisation particulière la saison dernière, notamment avec la longue indisponibilité de Denzel Dumfries. Utilisé dans une position plus centrale, il avait ainsi pu obtenir un temps de jeu important et montrer une certaine polyvalence. La situation a cependant changé avec les choix opérés par le club cet été. L’Inter a investi sur son côté droit et la concurrence s’annonce beaucoup plus forte, ce qui réduit considérablement les perspectives de Luis Henrique. Le principal intéressé espère pouvoir retrouver un rôle sur l’aile, mais la présence de joueurs installés dans la hiérarchie complique sérieusement cette possibilité. Dans ces conditions, conserver le Brésilien pourrait être une solution par défaut davantage qu’un véritable choix sportif.

L’Inter est totalement bloquée

Le problème pour l’Inter est que le marché ne répond pas pour le moment à ses attentes. L’AS Roma s’était renseignée récemment sur Luis Henrique et pourrait éventuellement revenir à la charge dans les derniers jours du mercato, mais aucune avancée décisive n’a été enregistrée et aucun accord n’est proche à ce stade. Le club lombard se retrouve donc dans une situation inconfortable avec un joueur qui ne semble plus entrer dans les plans techniques et tactiques de l’équipe, mais dont le départ n’est pas encore organisé. La direction espère toujours qu’une opportunité se présentera avant la fermeture du marché, car l’objectif reste de renforcer l’attaque avec un profil bien précis. L’Inter recherche un joueur capable de provoquer, de faire la différence dans les duels et d’évoluer sur un côté tout en pouvant apporter une solution plus offensive autour des deux attaquants.

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Cette situation place Luis Henrique au cœur d’un véritable casse-tête pour l’Inter Milan. Le Brésilien n’est pas forcément condamné à disparaître totalement de la rotation, mais son statut pourrait devenir beaucoup plus secondaire si aucun départ n’intervient. Le choix de le conserver serait également problématique pour lui, puisque le joueur souhaite naturellement disposer d’un temps de jeu régulier et retrouver une position dans laquelle il peut exprimer ses qualités. La direction nerazzurra va donc devoir patienter et espérer un mouvement dans les dernières heures du mercato. Chivu pourrait tenter de trouver une nouvelle utilisation à son joueur, lui qui a déjà réussi à transformer le profil de certains éléments de son effectif pour leur offrir une nouvelle dimension. Mais pour l’instant, l’Inter reste bloquée avec un Luis Henrique qui demeure toujours là, sans offre et sans véritable place dans le projet, avec la dernière recrue offensive du club suspendue à son avenir.