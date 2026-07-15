Équipe de France : Mariano Rajoy sort du silence après ses propos racistes

Ses propos évoquant une équipe de France « sans Français » avaient fait énormément polémique. L’ancien premier ministre espagnol Mariano Rajoy avait ainsi suscité une énorme indignation, dans le camp français forcément, mais aussi en Espagne, où des joueurs comme Borja Iglesias et Lamine Yamal, et le premier ministre actuel Pedro Sanchez, sont aussi montés au créneau.

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Et, encore interrogé par El Debate, Rajoy est sorti du silence. Pas pour s’excuser ni pour revenir sur ses paroles, mais pour s’en prendre à Pedro Sanchez. « Ce sont des sujets qui intéressent les citoyens. Auxquels les gens pensent, et ça les inquiète. Ces autorités devraient s’en occuper. Ce ne sont pas des sottises. Mais pour eux, c’est plus intéressant d’aller parler à un ministre étranger (Pedro Sanchez s’était excusé auprès de Lecornu, NDLR) ou de s’incliner devant un premier ministre pour faire du bruit, détourner l’attention, faire du bruit, afin de ne pas parler de ce qu’on vit. Eux, ils ne demandent jamais pardon. C’est toujours pour les autres. Vous savez ce que je pense et comment je suis », a-t-il expliqué.