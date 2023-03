Angleterre : Harry Maguire estime n’avoir rien à prouver

En manque de temps de jeu avec Manchester United, Harry Maguire voit son rôle être remis en cause en sélection. Si Gareth Southgate lui a envoyé un message fort dernièrement en l’encourageant, le défenseur central de 30 ans va devoir batailler pour garder sa place dans le onze des Three Lions. Dans des propos rapportés par Mirror, l’international anglais s’exprime sur son avenir avec l’Angleterre. L’objectif est clair : soulever un trophée avant de tirer sa révérence. Ce dernier est également revenu sur son niveau de jeu, qui est régulièrement critiqué.

« J’ai 30 ans maintenant et je me dis que si nous ne gagnons pas un tournoi, c’est un échec. (…) Évidemment, nous devons d’abord nous qualifier pour l’Euro. (…) Mais c’est mon état d’esprit. J’ai participé à trois tournois majeurs et que j’en suis passé très près (de la victoire). Mon état d’esprit est donc de croire que nous avons les joueurs pour gagner. (…) Je ne devrais pas avoir à faire mes preuves à ce niveau. J’ai plus de 50 sélections à mon actif et je suis le meilleur défenseur de l’Angleterre. J’ai joué près de 200 fois pour Manchester United, je suis capitaine du club depuis trois ans maintenant, mais je comprends aussi que lorsque vous êtes le capitaine de Manchester United, vous êtes très surveillé. » De quoi répondre clairement à ses détracteurs.

