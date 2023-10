Affaire Negreira : Joan Laporta inculpé pour soupçons de corruption

La suite après cette publicité

L’étau se resserre autour du FC Barcelone ! Après les ex-patrons du Barça Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell en mars dernier, l’actuel boss du club catalan Joan Laporta vient, à son tour, d’être inculpé par la justice espagnole pour son implication dans l’affaire Negreira, scandale arbitral qui met en émoi le football espagnol depuis plusieurs semaines.

Selon les faits, le champion d’Espagne en titre est accusé d’avoir effectué des versements réguliers à José Maria Enriquez Negreira, ancien arbitre et vice-président du Comité technique des arbitres (CTA) de la Fédération espagnole de football entre 2001 et 2018 dans le but d’obtenir un arbitrage plus clément. Des paiements auraient été effectués via l’entreprise Dasnil 95, appartenant à l’ex-officiel, et auraient cessé au moment où ce dernier a perdu son poste. À noter que l’affaire avait pris une nouvelle tournure au lendemain de la perquisition du siège du CTA par les autorités espagnoles, fin septembre.