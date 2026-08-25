Un club lituanien a fait une offre à la star de Ted Lasso…

Après trois ans d’attente, Apple TV vient enfin de mettre en ligne la saison 4 de la célèbre série « Ted Lasso ». Dans cette nouvelle saison, la série aborde de nouveaux sujets comme le football féminin. Une nouveauté qui a inspiré un club de Lituanie. Les dirigeants de l’équipe féminine du Žalgiris FC, basée à Vilnius, ont en effet lancé une énorme campagne médiatique pour convaincre l’acteur qui interprète Ted Lasso, Jason Sudeikis, de venir entraîner leur formation le temps d’un match de championnat en automne. Le club a fait son appel du pied dans une vidéo sur la chaine YouTube Laisvės TV et espère jouer sur les origines lituaniennes de la star américaine pour l’attirer dans le petit état balte.

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« Pour nous, il s’agit de mettre en pratique le message “Believe” dans le monde réel. Nos joueuses ont soif de cet encouragement et de cette nouvelle perspective que Ted Lasso apporte. En fin de compte, nous voulons prouver qu’à Vilnius, le football féminin et l’humour ont tous leur place sur la scène internationale », a expliqué Andrius Tapinas, le président du Žalgiris FC et fondateur de Laisvės TV.