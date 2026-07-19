Pronostics Espagne-Argentine : le coup parfait à tenter ce 19 juillet

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Pour cette finale d’anthologie de la Coupe du Monde 2026 entre l’Argentine et l’Espagne, l’issue de la rencontre s’annonce particulièrement indécise entre les deux meilleures nations de la planète. Pour faire grimper vos gains intelligemment, la rédaction a déniché l’opportunité idéale et le coup parfait à tenter sur cette affiche de rêve : le pari "Lionel Messi décisif face à l’Espagne (but ou passe décisive)" coté à 1,68 chez Winamax qui vous rembourse votre 1er pari en CASH jusqu’à 100€ s’il est perdant !.

À 39 ans, Lionel Messi réalise un Mondial 2026 tout simplement stratosphérique. Le capitaine argentin survole le classement des buteurs avec 8 réalisations et y ajoute 4 passes décisives, dont deux offrandes décisives en demi-finale face à l’Angleterre. La Pulga a été décisive sur absolument chaque match depuis le coup d’envoi du tournoi. Même face au bloc ultra-compact de l’Espagne, le génie de l’Inter Miami, déjà en lice pour obtenir un 9e Ballon d’Or, reste l’arme numéro un pour débloquer la situation, que ce soit sur un coup de pied arrêté magique ou en servant Julian Alvarez ou Lautaro Martinez. À 1,68, voir Messi impliqué sur au moins un but est un coup d’une immense fiabilité.

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