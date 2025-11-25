Menu Rechercher
PSG : Khvicha Kvaratskhelia remercie Luis Enrique

Recruté en janvier dernier, Khvicha Kvaratskhelia s’est très rapidement imposé comme un élément clé de l’attaque du Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse avant la réception de Tottenham en Ligue des Champions, l’international géorgien (47 sélections) a loué son entraîneur Luis Enrique, qui l’a aidé à progresser défensivement selon lui.

« Je n’étais pas comme ça avant, je me concentrais sur l’attaque. Mais j’ai réalisé que chaque joueur doit apporter sa pierre à la défense, chaque attaquant doit aider la défense. Je me suis amélioré à ce niveau grâce au coach, je donne tout, je suis à 100%, a-t-il indiqué ce mardi avant d’évoquer l’état de forme de l’effectif. On a eu une longue saison, on n’a pas eu beaucoup de repos. C’était une grosse saison pour nous, ce n’est pas facile de revenir physiquement, mais avec l’équipe, on est totalement prêts, on le montre à chaque match. Je me sens très bien actuellement. »

